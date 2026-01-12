Elif TOKBAY

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırıldı. Köylülerin yeri yurdu, geçim kaynağı, ata toprakları, LİMAK ve IC İÇTAŞ şirketleri için linyit sahası olarak kullanılacak. Kararın, Milas’taki linyit madeni sahasında üretimin kesintisiz şekilde devam etmesini amaçladığı belirtildi. Kararla Milas’ın, Bodrum’un su havzası madene kurban edilecek, Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacaağaç ve Karacahisar haritadan silinecek.

OLAĞANÜSTÜ HALLERDE

“Acele kamulaştırma” kararı, Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesine dayanılarak alındı. Bu maddeye göre, yurt savunması ihtiyacı ya da acelelik hali bulunan durumlarda Cumhurbaşkanı kararıyla veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü hallerde acele kamulaştırma yapılabiliyor.

Savaş ve seferberlik gibi durumlarda uygulanan acele kamulaştırma kararı sonrası, köylüleri adım adım sancılı şu süreç bekliyor:

-Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Milas Asliye Hukuk Mahkemelerine “Acele el koyma başvurusunda” bulunuyor.

-Başvuru sonrasında mahkeme, bilirkişi heyeti belirleyip görevlendiriyor.

-Bilirkişi heyeti yedi gün içinde taşınmazın değerini tespit ediyor.

-Belirlenen bedel mal sahibi adına bankaya yatırılıyor, vatandaşa parasını alacağı banka bildiriliyor, taşınmaza el konuluyor.

-El koyma kararı tapu müdürlüğüne bildiriliyor, ardından taşınmazın boşaltılması sağlanıyor.

-Bu işlemler 30 gün içinde tamamlanıyor.