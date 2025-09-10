'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosuna dahil olan Açelya Akkoyun kış hazırlığı için kolları sıvadı.

Ankara Kıbrısköy'deki dostlarını ziyaret eden Akkoyun, bahçeden topladığı taze domateslerle salça yaptı.

O anları Instagram'da paylaşan 52 yaşındaki oyuncu "Köyün kadınları sabahın ilk ışıklarıyla başlayan işlerini sevgiyle, incelikle yaparken bize şunu hatırlatıyor: Gerçek güç, bir arada üretmekte ve birbirine destek olmaktadır. Toprağın bereketi, ellerin emeği ve gönüllerin temizliğiyle harmanlanan bu günlerde şunu bir kez daha hissettim; ruhu doyuran şey yalnızca soframızdaki yemek değil, birlikte kurduğumuz bağlardır" dedi.