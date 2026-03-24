2000’li yılların unutulmaz gençlik dizilerinden Acemi Cadı, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Fantastik komedi türündeki dizi, yayınlandığı dönemde özellikle genç izleyicilerin favorileri arasında yer almış, renkli karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

Dizide Ayşegül’e olan karşılıksız aşkıyla dikkat çeken Toygar karakteri ise yıllar içinde en çok hatırlanan isimlerden biri oldu. Sert görünümünün altında duygusal bir karakter barındıran Toygar, izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinmişti.

Toygar’a hayat veren Kaan Yılmaz ise dizinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiş ve uzun süre ortalarda görünmemişti.

Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan Yılmaz, verdiği özel röportajla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı nostaljik yorumlarda bulundu.

Bir dönemin sevilen karakterini yıllar sonra görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sosyal medyada “Ah zaman” yorumları dikkat çekti. Kaan Yılmaz’ın son görüntüsü, izleyicileri geçmişe götürdü.