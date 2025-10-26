Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti.
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."