Sayısız tiyatro oyununa hayat veren usta oyuncu Nedret Denizhan'ın vefat haberini duyuran İBB, yaptığı açıklamada "Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Nedret Denizhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncu için 25 Aralık’ta saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Denizhan’ın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Nedret Denizhan kimdir?

1946 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nedret Denizhan, tiyatro ile çok küçük yaşta tanıştı. Henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde sahneye adım atan Denizhan, genç yaşlarda çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

1964 yılında Aydın Gün’ün davetiyle Şehir Operası’na geçen sanatçı, burada konduvitlik ve reji asistanlığının yanı sıra operetlerde de rol aldı. Şehir Operası’nın kapanmasının ardından yeniden Şehir Tiyatrolarına dönen Denizhan, oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğü yaptı.

1974 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim amacıyla Almanya’ya gönderilen Denizhan, 1977’de yönetmenliğe başladı. 1980-1988 yılları arasında dramaturgluk görevini de üstlenen usta isim, ayrıca radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği alanlarında da çalıştı.

Şehir Tiyatrolarında yönettiği oyunlar arasında “İçerdekiler”, “Çulsuzlar”, “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”, “Bir Garip Oyun”, “Sekiz Kadın”, “Yaprak Dökümü”, “Vişne Bahçesi”, “Figaro’nun Düğünü”, “Cibali Karakolu” ve “Bisküvi Adam” gibi çok sayıda önemli eser bulunuyor.

Oyuncu olarak sahne aldığı yapımlar arasında ise “Yerma”, “Cyrano de Bergerac”, “Venedik Taciri”, “Atinalı Timon”, “Fazilet Eczanesi”, “Büyük Çınar” ve "Kralın Kısrağı" yer alıyor.