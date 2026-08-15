Ünlü oyuncu Devrim Özkan, başrolünde yer aldığı “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin basın toplantısında aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Özkan, kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

27 yaşındaki oyuncu, yeni filminin basın daveti kapsamında gazetecilerin karşısına çıktığı sırada babaannesinin vefat haberini aldı. Büyük bir üzüntü yaşayan Özkan, programı sürdürmekte güçlük çekti.

“BU FİLM ONUN RUHUNA GİTSİN”

Yaşadığı acının ardından duygusal anlar yaşayan oyuncu, “Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin” diyerek hislerini dile getirdi.

BABAANNESİNE DUYGUSAL VEDA

Basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özkan, kendisine gönderilen başsağlığı mesajları için takipçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özkan, babaannesiyle birlikte çekildiği çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı. Siyah-beyaz karede babaannesiyle birlikte görülen oyuncu, paylaşımına yalnızca “Canım babaannem” notunu düşerek vedasını yaptı.