Premier Lig’de Arsenal ile Liverpool arasında Emirates Stadyumu’nda oynanan ve 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Conor Bradley sakatlanarak yerde kaldı. Bu sırada Martinelli’nin Liverpoollu oyuncuyu sert bir şekilde diziyle ittirerek saha dışına çıkarmaya çalışması dikkat çekti. Martinelli bu hareket öncesi yerde acı içinde yatan rakibinin üzerine top vurduğu görüntüler de sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BRADLEY SEDYEYLE ÇIKTI

Yaşadığı sakatlık sonrası Conor Bradley sedyeyle oyundan alınırken, maçın ardından stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Genç oyuncunun durumu futbol kamuoyunda endişe yarattı.

NEVILLE’DAN SERT TEPK İ

Pozisyonun ardından Sky Sports’ta maçı yorumlayan Gary Neville, Martinelli’nin davranışını sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli yorumcu, yaşananları “utanç verici gaddarlık” olarak nitelendirirken, Brezilyalı futbolcunun mutlaka özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

INSTAGRAM’DAN A ÇIKLAMA GELD İ

Tepkilerin ardından Gabriel Martinelli, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Martinelli, Bradley ile mesajlaştıklarını belirterek, yaşanan anın sıcaklığıyla rakibinin ciddi şekilde sakatlandığını fark edemediğini ifade etti. Brezilyalı oyuncu, davranışı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu vurgularken, Bradley’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

NEVILLE’IN ÇA ĞRISI KARŞILIK BULDU

Gary Neville’in canlı yayında yaptığı özür çağrısının ardından gelen bu açıklama, İngiliz basınında geniş yer buldu. Yaşanan olay, fair-play tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.