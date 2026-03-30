Suriye Arap Cumhuriyeti ile terör örgütü YPG arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan gerilimin ardından sosyal medyada YPG'li bir kadının saçlarının kesildiği görüntüler dolaşıma sokulmuştu.

Türkiye'de DEM Parti'nin çağrılarıyla sosyal medyada başlatılan akımda bazı siyasi ve sanat dünyasından isimler, YPG'li terörist kadına yönelik eyleme tepki göstermek amacıyla saçlarını örmüştü. Söz konusu akım yetkili makamlar tarafından 'terör örgütü propagandası' yapmak olarak değerlendirilmişti.

Saç örme akımında en çok etkileşim alanlardan biri ise Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan İkra Avcı olmuştu. Avcı'ya gelen tepkiler sonrası, Sağlık Bakanlığı genç hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı.

'6 YILIM ÇÖP'

Olayın ardından uzun bir süre sessiz kalan İkra Hemşire, yeni bir video paylaştı. Evde çekilen videoda eşyalarını toplarken görülen hemşire, 'Bir devir kapandı… Artık bir evim yok. 6 yılım çöp, teşekkürler' ifadelerini kullandı.