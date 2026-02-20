Donald Trump ve Barrack Obama'dan gelen ardı ardına açıklamalar, gökyüzündeki gizemli olayları "ulusal güvenlik" ve "insanlık mirası" tartışması haline getirdi ve toplumdaki merak duygusu hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı.

BAŞKANLARIN UFO MESAİSİ HIZ KAZANDI

Eski Başkan Barack Obama’nın bir podcast yayınında kullandığı "Gökyüzünde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz nesnelere ait kayıtlar var" sözleri, aslında buz dağının sadece görünen kısmıydı. Obama’nın bu açıklaması küresel çapta bir şok dalgası yaratırken, halefi Donald Trump çıtayı daha da yukarı taşıdı.

Trump, devletin tozlu raflarında bekleyen UFO dosyalarını ve gizli görüntüleri halka açma konusunda net bir talimat vereceğini duyurarak adeta bir bilgi savaşı başlattı.



"Açıklama Günü" filminin fragmanından

SİNEMANIN DEHASI DA İŞİN İÇİNDE

Siyaset arenasında bu rüzgarlar eserken, sinemanın efsanevi ismi Steven Spielberg de uzun süredir sessiz kaldığı UFO temasına iddialı bir dönüş yapıyor.

Spielberg’ün 12 Haziran’da vizyona girecek olan "Açıklama Günü" (Disclosure Day) filmi, tesadüften çok daha fazlası gibi görünüyor. Başrollerini Emily Blunt ve Josh O’Connor’ın paylaştığı yapım, sadece bir uzaylı istilasını değil, "gerçeğin yedi milyar insana ait olduğu" fikrini işleyerek toplumsal bir uyanışı beyaz perdeye taşıyor.

Filmin fragmanındaki "İnsanların bilmeye hakkı var" repliği, Washington’dan yükselen "dosyaları açacağız" sesleriyle tuhaf bir bağlantı taşıyor.

GERİ SAYIMDA SON DÖRT AY

Haziran ayına sadece dört ay kalmışken, hem siyasetçilerin ağzında hem de popüler kültürde tek bir odak noktası var. Pentagon’un eski yetkililerinin "Evrende yalnız değiliz" iddiaları ve Kongre oturumlarında dile getirilen "insan dışı teknoloji" vurguları, Spielberg’ün sinematik dünyasıyla birleşince halktaki beklenti bir tür küresel heyecana dönüştü.

ABD başkanlarının başlattığı bu UFO yangını, görünen o ki 12 Haziran’da hem sinema salonlarında hem de hükümet binalarında büyük bir yankı uyandıracak.