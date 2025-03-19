Sivas, Konya, Aksaray, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde ve Adana'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kangal, Ulaş, İmranlı ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın ardından Sivas Valiliği il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, taşımalı eğitim, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KONYA VE AKSARAY'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELI

Konya'da yoğun kar nedeniyle 11 ilçede, Aksaray'da ise 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Altınekin, Bozkır, Emirgazi, Hadim, Halkapınar, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Cihanbeyli'de ise ilçe merkezi dışındaki mahallelerdeki okullar ile ilçe genelindeki taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayılacak. Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat'taki okullar tatil edildi.

Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

ORDU'DA BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ordu kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçesinin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçesinde ise eğitime kısmen 1 gün ara verildiği ifade edildi.

ADANA'DA 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde gün içerisinde etkili olan dolu ve kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adana Valiliği, karla beyaza bürünen Tufanbeyli ilçesinde yarın, buzlanmaya karşı bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca Saimbeyli Kaymakamlığı aldığı karar ile ilçede yarın etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmaya karşı taşımalı eğitime bir ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı, Afşin ve Göksun ilçelerinde etkili oldu. Karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle Afşin ve Göksun Kaymakamlıkları da aldıkları kararla okulları yarın 1 gün süreyle tatil etti. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 20 Mart Perşembe günü tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu personelleri ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NİĞDE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Niğde buzlanma riskini karşı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Niğde Valiliği, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARAMAN'DA EĞİTİME 'KAR' ARASI

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Karaman’da etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandın İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.