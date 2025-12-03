Terör örgütü elebaşılarından Bese Hozat’ıntepki çeken açıklamalarına terör ve güvenlikuzmanı Abdullah Ağar açıklık getirdi.

Ağar, sıradan bir kişinin açıklama yapmadığının altını çizerek, Bese Hozat’ın net bir mesaj ve örgüt kadrolarına net bir talimat verdiğini söyledi.

Ağar, şöyle konuştu:

-Bese Hozat terör örgütünün en kritik çekirdek kadrolarından en tepedeki birkaç teröristten biridir ve örgütün üst yapı ideoloğudur.

-KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı’dır; bu pozisyon örgütte stratejik karar mekanizmasının en üst katmanında bulunmak anlamına gelir.

BAŞ TERÖRİÇE

Apo’nun ideolojik çizgisini yorumlayan, güncelleyen, söylemlerini örgüt politikalarına çeviren, yeniden kodlayan ve örgüt tabanına aktaranen etkili figür, baş teröriçedir ve Kandil’in‘ideolojik beyni’ olarak kabul edilir. Her sözü bir sinyaldir, talimattır.

”Abdullah Ağar, “Yani Bese Hozat,İmralı’daki Apo’nuniz düşümü, dişil türevi, Apo’nun tercüme edilmiş sözüdür. Bu nedenle çok tehlikeli ve çok ciddiye alınmalı” dedi.