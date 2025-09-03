Türkiye’nin en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Nevşehir’de, şarap ve sirkelik üzümün kilogram alım fiyatı 18 lira olarak açıklandı. Don nedeniyle yüzde 80’ne yakın verim kaybı yaşayan ve girdi maliyetleri katlanan üretici, alım fiyatlarının 2024 yılı alım fiyatlarının da altında kalmasına tepki gösterdi. Üretici açıklanan fiyatın üreticinin bitişi olduğunu söyledi.

“BİR BARDAK ÇAY BİLE 15 LİRA”

Ürgüp’te bir üzüm bağında üreticilerle birlikte açıklama yapan Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, açıklanan fiyatı “gülün” olarak niteledi. Bir bardak çayın bile 15 lira olduğunu kaydeden Korkmaz, şunları söyledi: "2025 yılında yaşanan don olayından dolayı üzüm üretimimizde yüzde 80'lere varan bir verim kaybı yaşandı. Geçen sene üzümün alım fiyatı 20 lirayken bu sene 15-18 lira gibi komik bir rakamla başladı. Oysa bizim 25-30 lira gibi bir fiyat beklentimiz vardı. Bir kilo üzümden 70 gram şarap üretilir Bunun yanında kurutmalık yapılır, pekmez yapılır. Kahvehanelerde bile bir bardak çay 15 lirayken, bir kilogram üzümün 15 lira olması gülünç bir rakam ortaya çıkardı. Nevşehir Ziraat Odaları olarak bu fiyata karşıyız ve bunu kabul etmiyoruz. Üreticimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu fiyat bazı bağların sökülmesine sebebiyet verir.”

“ÇİFTÇİ BU ÜLKEYİ TERK ETSİN Mİ İSTİYORSUNUZ”

Ürgüp ilçesi Ulaşlı Köyünde üzüm üreticisi Hamza Oğuz ise, açıklanan fiyatla üretime devam edemeyeceklerini söyledi. Açıklanan fiyatı maliyetlerini dahi karşılamadığını kaydeden Oğuz, “Son derece mağdur durumdayız açıklanan fiyat bırakın karı maliyetleri dahi karşılamaz. Zaten dondan yüzde 80’den fazla zarar gördük. Biz üreticiler olarak son derece zor durumdayız. Bu gidişle çiftçi toprağını terk edecek. Bu sene zaten girdilerimiz yüzde 300 civarında yükseldi. Girdi maliyetlerimiz katlanmasına rağmen açıklanan fiyatın geçen seneden de düşük açıklanması büzü son derece üzdü. Bugün 250 gramlık bir ilacı bin 700 liraya alıyoruz. Çiftçi bu memleketi terk etsin mi etsin istiyorsunuz? Cumhuriyet kurulduğunda halkın yüzde 80’ni çiftçiydi. Şimdi çiftçi sayısı çok düştü. Bu gidişle çiftçiler seneye bağlarını ter edecek” dedi.

“AÇIKLANAN BU FİYATLA BU İŞİ YAPMAMIZ ÇOK ZOR”

Ürgüp ilçesi Çökük Köyünde üzüm üreticisi Nusret Çalışkan ise yetkililere çağrıda bulunarak, “Açıklanan fiyat çok komik ve gülünç bir rakam. Bu fiyat biz üreticileri mağdur eden bir fiyat. Yetkilerden yardım bekliyoruz. Şu an bu girdilere rağmen açıklanan fiyatla bizim bu işi yapmamız çok zor. İlgili firmalardan ve yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.