Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ocak'ta açıkladığı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, memur emeklisine verilen enflasyon farkı ise yüzde 18,60 oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre söz konusu artış, emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıtılırken, 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında artışa gidilmesi için Meclis'e kanun teklifi sunulması gerekiyor. Bu hafta ekonomi yönetimi ve iktidar partisi arasında yürütülen dirsek temasları dün akşam itibarıyla tamamlanırken, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacağı açıklandı.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR'



Halihazırda 4 milyondan fazla emekli en düşük emekli maaşı alırken, düzenlemeden dolaylı şekilde etkileneceklerle birlikte bu sayının 7 milyonu aşması bekleniyor. Şu ana kadar resmi olarak bir zam oranı ve rakam açıklaması yapılmasa da, iktidara yakın Türkiye Gazetesi, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltileceğini açıkladı.











