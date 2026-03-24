ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim yalnızca Orta Doğu’yu değil, küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Artan petrol fiyatları ve arzda yaşanan aksaklıklar, birçok ülkeyi enerji tasarrufu odaklı yeni önlemler almaya yöneltti. Bu gelişmelerin ardından Endonezya’dan dikkat çeken bir adım geldi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 4 GÜNE DÜŞÜRÜLÜYOR

Endonezya Savunma Bakanlığı, yükselen yakıt maliyetlerine karşı tasarruf tedbirleri kapsamında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Bakanlık ve ordu bünyesindeki bazı birimlerde haftalık çalışma süresinin 5 günden 4 güne indirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, bu uygulamanın yakıt tüketimini azaltmayı ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedeflediğini belirtiyor. Aynı zamanda resmi araç kullanımının sınırlandırılması ve kaynakların öncelik sırasına göre yeniden düzenlenmesi de planlanan adımlar arasında yer alıyor.