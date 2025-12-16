Geçmişte PKK, DEM Partive HDP aleyhinde gösteriler yapan MHP ve ülkücüler,şimdi açılıma karşı çıkan PKK ve Öcalan’ı da lanetleyen Zafer Partisi’ni protesto ediyor.

“TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?” başlıklı konferans için önceki gün Kayseri’ye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı Ülkü Ocakları protesto etti.

Özdağ’ın Kayseri’de konuşma yaptığı düğün salonu yakınında toplanan ülkücüler kurt işareti yaparak slogan attı.

Olayın büyümemesi için Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Çevik kuvvet ve sivil ekiplerin de görev aldığı güvenlik önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

‘ÜMİTSİZ ÜMİT’

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur şu açıklamayı yaptı:

-Liderin Evlatları Olarak Erciyes Üniversitesi Üniversite Başkanlığı Devir Teslimini yaptık, Türk gençliği gerçek adresinin neresi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

-Aynı gün, yalnızca üç adım ötemizde; kendini milliyetçi diye pazarlayan fakat sahtekârlığı, samimiyetsizliği ve sapkın emelleri Türk gençliği tarafından artık ciddiye alınmayan bir siyasi yapının toplantısı vardı.

-Çevre illerden taşıma yapmalarına rağmen 200–300 kişiyi dahi zor topladılar. Bizim yolumuz; lidere sadakatin, davaya bağlılığın yoludur. Onların yolu ise ümitsiz bir Ümit’in peşinde sürüklenen, günübirlik hesapların ve siyasi tükenmişliğin yoludur. Türk gençliği kimin yuva, kimin istismar olduğunu çoktan görmüştür.

Kayseri'deki “TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?” konferansında konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Öcalan ve PKK ile yapılan pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacak tablonun büyük tehditlerle dolu olduğunu belirtti.

Özdağ ayrıca tutuklu olduğu dönem hazırlanan iddianamede 30 Haziran 2024’te Kayseri’de yaşanan olayda protestocuları yapmış olduğu paylaşımlarla etkilediği iddialarına atıfta bulundu.

Özdağ şunları söyledi:

“Kayseri’de yapmadığım konuşma için 5 ay Silivri’de hapisyattım, şimdiki konuşmamda ne olacak acaba? Kayserililer ne soğukkanlı insanlarmış, 5yıl boyunca sizleri tahrik etmişim, beşinci yılın sonunda bir gün tahrik olmuşsunuz.”