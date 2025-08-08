22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon aşamasına geçilirken siyasette de erken seçim tartışmaları sürüyor.
Siyasetin sıcak gündeminde ise anket şirketleri yeni anketler paylaşmaya devam ediyor.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Dİ-EN Araştırma'nın son anketinde katılımcılara, "Bu pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 34,7'si CHP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 30,7 oldu.
DEM Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 7,4 olurken bu sonuçlara göre yalnızca yüzde 7 olan seçim barajını 3 parti geçebiliyor.
MHP BARAJ ALTINDA
Ankette İYİ Parti yüzde 6,3 ile dördüncü parti olurken, MHP'nin oy desteği yüzde 5,7 oldu.
Bu sonuçla MHP baraj altında kaldı.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
Zafer Partisi: Yüzde 4,2
YRP: Yüzde 3.8
YYP: Yüzde 2.4
TİP: Yüzde 1.5
Diğer: Yüzde 3.3