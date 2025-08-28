Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 6. kez toplandı. Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ve 10 ilden baro başkanları sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantı öncesi konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin toplumsal rızayla tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Silah bırakan örgüt üyeleri için bazı yasal hazırlıklar yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş şunları söyledi: “Bu süreçte, bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Barolar Birliği olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye’deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını düşünüyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise “Yürürlükteki Anayasaya saygı gösterilmedikçe herhangi bir sorunun çözülmesi mümkün değildir. Hukuka aykırı tutuklamalar, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması, kayyum, diploma iptali, Atatürkçü subayların TSK’dan tasfiyesi taban tabana zıt bir süreci işaret ediyor ve kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor” açıklaması yaptı.

Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp kamuda Kürçenin yanı sıra Zazaca kullanımının da teşvik edilmesini istedi. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ise “Sorunların bir daha yaşanmaması Kürtçe anadilde eğitim hakkının tanınmasıyla mümkündür. Bütün devlet kurumları Kürtçeyle barışmalı” dedi.

ÜÇ BARO KATILMADI

Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üç barosu olan Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanları ise toplantıya katılmadı. Üç baroya bir gün önce telefonla davet yapıldığı ve resmi davet olmadığı için katılım sağlamadığı bildirildi. Öte yandan bugün DEM Parti Milletvekilleri, Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da İmralı’ya gidecek.