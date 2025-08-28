MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a çağrısıyla şubat ayında başlatılan yeni açılım sürecinde, üzerinden aylar geçmesine karşın somut bir ilerleme sağlayamadı.

Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan sürecin başında DEM Parti ve örgüt yasal düzenlemeler yapılması yönünde ısrarını sürdürürken, AKP kanadı da sürece ilişkin adım atmak için “silah bırakmanın” gerçekleşmesi gerektiği üzerinde durdu.

PKK terör örgütünün Lozan Barış Antlaşması ve Türk Devrimi’nin anayasası 1924 Anayasası’na savaş açarak, “silah bırakma” ve “kendini feshetme” açıklamasının ardından da PKK’lı küçük bir grup 11 Temmuz’da sembolik olarak silahlarını bıraktı.

Sürecin bundan sonraki aşamasını ise “yargısal düzenlemeler” ve “silah bırakma ve teröristlerin teslim alınması” oluşturuyordu.

Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çalışmanın, MİT ile Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ortak yürütülmesi öngörülüyordu.

Plana göre örgütün barınma, eğitim ve depolama alanları işlevsiz hale getirilecek, silah bırakma sürecinin ardından ise teröristlerin teslim alınması sağlanacaktı.

‘KARŞILIKLI BEKLENTİLER SÜRECİ TIKIYOR’

İlk silah bırakmanın ardından Cumhur İttifakı’ndan da açılım sürecine ilişkin adım bekleniyordu.

Bu kapsamda Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. İlk toplantısı 5 Ağustos’ta yapılan komisyonun 6. toplantısı da dün yapıldı. Komisyonun çalışmalarını 1 Ekim’e dek tamamlaması bekleniyor. Ancak terör örgütü, yeni bir silah bırakma gerçekleştirmedi.

Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasına karşın örgütün kapsamlı bir silah bırakmaya yanaşmaması, sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, AKP kanadında “Silah bırakılmadan herhangi bir yasal düzenleme yapılmayacak” görüşü öne çıkarken, örgütün ise yasal düzenlemeler olmadan yeni adımlar atmak istemediği biliniyor. Tarafların karşılıklı beklentileri sürecin tıkanmasına yol açtığı kulislerde konuşuluyor.

Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, AKP içinde süreç konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Bir kesim, “Silah bırakma olmadan yasal düzenlemeye gidilmesi imkânsız. Süreç bu haliyle sürmez” diyerek temkinli davranırken, başka bir kesim ise sürecin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak ortak kaygı, seçmen tepkisinin giderek büyümesi. Ekonomik krizin etkilerinin ağırlaştığı bir dönemde açılım tartışmalarının gündeme alınmasının tabanda olumsuz karşılandığı ifade ediliyor. Bir parti yöneticisi, “Halkın önceliği geçim derdi. Açılım süreci bu koşullarda partiye zarar veriyor” değerlendirmesini yaparken, başka bir isim de, “Samimi bir girişimdi ama örgüt adım atmayınca elimiz kolumuz bağlandı” sözleriyle rahatsızlığı dile getirdi.