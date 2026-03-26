“Ağrı, Kars, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa hattının tamamıyla operasyonel faaliyetlere kapatıldığı, askeri veya emniyet intikallerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı doğru mu?” diye soran Özeller, şu ifadeleri kullandı:

OTORİTE BOŞLUĞU

“Bir önceki çözüm sürecinin ilk adımlarının adeta çok sert şekilde uygulanmaya başlandığı gerçek mi? Güvenlikte süreklilik esastır. Bir bölgenin temizlenmiş olması, o alanın tamamen kontrol altında olduğu anlamına gelmez.

Arazinin boş bırakılması, zamanla otorite boşluğu hissi oluşturabilir. Bu yüzden arazi faaliyetlerinin sürdürülmesi kritik öneme sahiptir. Bu tedbirler elden bırakılırsa iki seçenekten birisinin yaşanması kaçınılmazdır;

1- Bölgede özerklik ilan edilmesi.

2- Tekrar yerleşim bölgelerinde yoğun çatışmaların başlaması.”