Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AKP, MHP ve DEM üç parti birlikte yürümeye karar verdik” diyerek açıkladığı 3’lü ittifak çarşamba günü yapılan Meclis komisyon toplantısında ayrışma sinyalleri verdi. Çözüm sürecinin 3 ana partisinin sözcüleri, “ortak noktalar” yerine “kendi hassasiyetlerine” öne çıkardılar.

MİLLETİN VİCDANI

AKP’nin komisyona sunduğu rapordaki “şartlar” ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “SDG’ye silahı komisyon bıraktırmayacak” sözleri yaşanan tıkanıklığı gözler önüne serdi. Komisyon üyesi Kürşat Zorlu da, AKP’nin kırmızı çizgilerini ifade ederken “Milletimizin vicdanı esas alınacaktır” diye konuştu. Zorlu’nun, “savaş-barış ifadelerini reddediyoruz” ifadesi ise DEM’i kızdırdı. DEM’li Meral Danış Beştaş “Hiçbirimizin görüşleri hakikat buymuş gibi dikte edilemez. Bunu kabul etmiyoruz” cevabını verdi.

MHP’NİN ŞARTLARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da partisinin görüşlerini açıkladı. Yıldız, “Türk milleti üst kimliği ve laik cumhuriyet ilkesi hiçbir siyasi pazarlığa konu edilemeyecek temel değerlerdir. Demokratikleşme adımları ancak bu çizgiler korunarak mevcut anayasal çerçeve içinde yapılabilir.” dedi.