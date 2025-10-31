Meclis ‘Terörsüz Türkiye’ Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinledi. Komisyon toplantısı basına kapalı yapıldı. Kurtulmuş süreci bisiklete benzetti ve şunları söyledi: “Bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bir kere daha söylemek istiyorum.

Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde harekete etsin diye düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı’dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır.” Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyonun nihai rapor safhasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

NİHAİ RAPOR

“Artık yavaş yavaş nihai raporu hazırlama safhasına ilerliyoruz, fevkalade başarılı bir şekilde yürüyoruz. Tarihi bir komisyon ve tarihi bir görevi millet adına sorumluluk taşıyor. Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğini ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte TBMM, sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuz genel yasal çerçeveyi teklif edecektir.’’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyona bilgi verdi.

Oturum tutanakları yayımlanmayacak

Komisyonun 16. toplantısında bakanların sunumu ve soru-cevap bölümleri basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş’un bu yöndeki talebine Demokrat Sol Parti’den Önder Aksakal, Emek Partisi’nden (EMEP) İskender Bayhan, Türkiye İşçi Partisi’nden Ahmet Şık, Demokrat Parti’den Haydar Altıntaş ve Cumhuriyet Halk Partisi’den Salih Uzun ret oyu verdi. Kapalı oturumun tutanakları yayınlanmayacak.

DEM PARTİ GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

Erdoğan, Buldan ve Sancar’ı böyle karşıladı.

Erdoğan ve İmralı Heyeti 3. kez görüştü

Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti’ni üçüncü kez kabul etti. İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile dün saat 17.30’daki görüşmesi saat 18.00’e alındı. Heyet, görüşme için DEM Parti Genel Merkezi’nden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek “Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı’yla bir araya geleceğiz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız” dedi.

Sancar da “Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz” dedi.