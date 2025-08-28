TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7’inci toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Komisyon Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Toplantıda 10 eski Meclis başkanı Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş ve önerileri alındı.

Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre eski Meclis başkanlarının konuşmaları şöyle:

Binali Yıldırım:

Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli. Etnik kimlik esasına dayalı değil eşitliğe dayalı bir tanım olmalı. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız.

Bülent Arınç:

Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır. KHK’yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı.

Mehmet Ali Şahin:

Hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Bu dinleme süreci daha da uzamasın yoksa iş tavsar. Bir an önce işin özüne girin. Terörle Mücadele Kanunu, İnfaz Kanunu ne değişiklikler yapılacaksa, hepsi sizin işiniz. Tartışın ve neticeye varın.

Ömer İzgi:

Dağlarda eline silah değmemiş, suç işlediği vaki olmamış, mağara yaşantısına başladıktan sonra kaçarak kurtulma imkanı bulmamış olanlar için hukuki çözüm yedine geldiğimiz ortadır. Yapılacak düzenlemeler için yasa çıkarılacaksa yasa yapılacak, anayasa değişikliği gerekiyorsa anayasa yapılacak.

Hikmet Çetin:

Dağdan çok insan geldi veya gelecek. Bizim bilgimiz dahilinde bunların içinde hiç eylem yapmamış olanların affedilmesi ve onların eve gitmesinin yolunun açılması lazım. Eline silah almış olanları, dağda eylem yapmış olanları affetmek bu aşamada çok zor.

Konuşmalar devam ediyor.