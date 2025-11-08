Meclis komisyonundaki İmralı ziyareti tartışması, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Gidilsin” çıkışının ardından alevlendi. Komisyonda üyesi bulunan 3 siyasi partinin lideri, İmralı ziyaretine rest çekti. Cumhur İttifakı ortağı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2. kez tavır aldı ve daha sert konuşarak “İmralı ziyaretini içine sindirecek olanlar, Kandil’deki elebaşları ve Suriye’deki Mazlum Abdi’ye de gidecek mi?” diye sordu. Komisyonda temsil edilen DP lideri Gültekin Uysal ve YRP lideri Fatih Erbakan da “Meclis katilin ayağıma gidemez” diyerek İmralı ziyaretine karşı çıkıyor.

Çok istiyorsa Bahçeli gitsin

YRP lideri Fatih Erbakan: Eğer çok gitmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin İmralı’ya gidip görüşme yapmasını daha önce ifade etmiştik. İmralı Meclis’e gelemedi, öyleyse Meclis’i İmralı’ya götürelim anlayışı doğru bir yaklaşım değildir. Milletin iradesiyle seçilenler oraya gidemez, giderlerse biz komisyondan çekilmeyi gündemimize alırız. Çok istekli olan Devlet Bahçeli gitsin. DEM Parti’nin ‘Kürt kardeşlerimiz eşittir PKK ve Kürtlerin temsilcisi eşittir Abdullah Öcalan’ anlayışıyla hareket etmesini doğru bulmuyoruz.

Erbakan

Elebaşı Abdi’ye gidecek misiniz?

DSP lideri Önder Aksakal: İmralı ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti devletini tartışma zeminine taşır ve toplumsal infiale sebep olur, bunu asla kabul etmeyiz. Komisyon üyelerinden bir heyetin PKK elebaşının ayağına giderek onun da görüş ve değerlendirmelerinin birinci ağızdan dinlenilmesi önerisi, hukuk devletinde asla kabul edilemez. Hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir ziyarette bulunmayı içine sindirebilecek milletvekilleri terör örgütü bileşenlerinin tümünden görüş alabilmek için, Kandil’deki elebaşlarına ve Suriye’deki elebaşı Mazlum Abdi’ye de bir ziyarette bulunmayı düşünürler mi?

Aksakal

Muhatabı Meclis değil istihbarat

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: Gazi Meclis 50 bin kişinin katilinin ayağına gidemez. Bu ülkede bir vatandaş cinayet işlese müebbet hapis veriyorsun. On binlerce insanın kanına girmiş birini ise devlet olarak karşına alacaksın ‘Gel konuşalım’ diyeceksin... Öcalan siyasi aktör değil, terörist başıdır. Muhatabı da Meclis değil, istihbarat servisidir.