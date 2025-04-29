Cumhur İttifakının ‘Terörsüz Türkiye’ diye adlandırdığı süreçte DEM Parti’ye ilk jest önümüzdeki hafta yapılacak. Meclis’te 15 Mayıs-4 Haziran arasında TBMM Başkanlığı, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için 3 ayrı seçim yapılacak. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre HSK üyeliği için AKP ile DEM Parti arasında görüşme yapıldı ve mutabakata varıldı.

5 ÜYE SEÇİLECEK

13 kişiden oluşan ve Adalet Bakanı’nın başkanlık ettiği HSK için Mayıs ayı içinde TBMM’de 5 üye seçilecek. DEM Parti’den de bir avukat ismi bildirmesi istendi. Böylece 13 kişilik HSK’da ilk kez DEM Parti kontenjanından bir kişi görev alacak. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 6 Mayıs Salı günü gerçekleştireceği toplantıda, müracaat yapan adayları 15 kişiye indirerek Genel Kurula gönderecek. Genel Kurul’da bunlar arasından 5 üye seçilecek. Seçimde ilk turda 400, ikinci turda ise 360 oy aranacak. HSK’da, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı dışında 7 isim TBMM, 4 isim ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilen kişilerden oluşuyor.