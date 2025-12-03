MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı’nın, 3 gün önce İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde açtığı hamburgerci, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Doğramacı’ya ait Beylikdüzü Marmara Mahallesi’ndeki hamburgerci gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Hamburgercinin bitişiğinde yer alan ve Doğramacı’nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de kurşunların hedefi oldu. Olaydan önce Doğramacı'nın yurt dışından arandığı ve kendisinden haraç istendiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Serhat Doğramacı’nın yeni şubesinin açılışına ilişkin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Doğramacı paylaşımında "Beylikdüzü şubemiz çok iyi gidiyor gerçekten. Gösterdiğiniz değerli ilgiden çok memnunuz ve çok teşekkür ediyoruz. Yakında Akarateller şubemiz açılacak ve şimdi Beylikdüzü’ne geçiyorum. Açılışlar biraz zor geçiyor; nezle olmuştum, kimseyi hasta etmeyeyim dedim ama bu akşam dükkândayım" ifadelerini kullandı.