Arkadaşlarınızla keyifli bir aperatifte ya da aile yemeğinde şarap içerken, şişenin kapağını tekrar kapatarak tadını korumayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu yöntem, şarabın daha hızlı bozulmasına neden olabileceğinden pek önerilmez.

Huffington Post’ta yayımlanan bir makale, kapağı kullanmadan açık bir şişeyi saklamanın etkili bir yöntemini ortaya koyuyor.

AÇILMIŞ ŞARAP ŞİŞENİZİ SAKLAMANIN YÖNTEMİ

İspanyol içerik üreticisi @lacrimaterrae, TikTok hesabında şarap konusundaki önyargıları yıkarak tadım ve saklama yöntemlerine dair öneriler paylaşıyor. Uzman, her ne kadar şaşırtıcı gelse de, açılmış bir şarap şişesinin mantarının tekrar kapatılmaması gerektiğini belirtiyor.

Sebep oldukça basit: Mantar tekrar kapatıldığında şişe içerisinde büyük miktarda oksijen birikiyor ve bu durum, oksidasyon sürecini hızlandırarak şarabın aromalarının kısa sürede bozulmasına yol açabiliyor. Şarap uzmanı, bu duruma karşı daha etkili bir alternatif önerisi sunuyor.

CAM KAPLAR KULLANIN

İspanyol içerik üreticisi @lacrimaterrae, kalan şarabınızı sıkıca kapanan bir cam kaba aktarmanız gerektiğini belirtiyor. Turşu saklamak için kullanılan kavanozlar bu iş için ideal bir seçenek olabilir. Uzman, 'Bu yöntem, kaptaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak bozulma sürecini yavaşlatır,' açıklamasında bulunuyor.

Şarabınızı aktardıktan sonra kavanozu buzdolabında saklamanız yeterli. Bu pratik yöntem, şarabınızın birkaç gün boyunca kalitesini korumasına yardımcı olurken israfı önlemenize ve her şişenin tadını doyasıya çıkarmanıza olanak tanıyacak.

ŞARABINIZI DAHA İYİ KORUNMAK İÇİN KAÇINMANIZ GEREKEN HATALAR

Şarabın tazeliğini korumak için bazı yaygın hatalardan kaçınmak gerekiyor. Öncelikle, şişenizi oda sıcaklığında bırakmaktan kaçının; ısı ve ışık, şarabın aromasını ve kalitesini hızla olumsuz etkileyebilir.

Şarabı sürahi içinde saklamak da önerilmez, çünkü hava ile temas oksidasyonu hızlandırır ve bu durum, özellikle şişe tam dolu değilse daha belirgin hale gelir. Ayrıca, mantarlı bir şişeyi uzun süre saklamak risklidir; şarap, mantar tadı geliştirme eğilimi gösterebilir ve bu durumda yemek pişirme gibi alternatif kullanım bile mümkün olmayabilir.