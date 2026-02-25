Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi ile temel ihtiyaçlarını yoksunluk hissetmeden karşılayabilmesi için gereken harcamaları baz alarak hazırladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı önceki aya kıyasla 1.877 lira artarak 33 bin 963 liraya yükseldi. Gıda dışı temel ihtiyaçlar için gereken harcama ise 2 bin 965 lira artışla 69 bin 854 liraya çıktı. Bu iki kalemin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise 4 bin 843 lira artışla 103 bin 817 liraya ulaştı. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 9 bin 753 lira, gıda dışı harcamalar 18 bin 723 lira ve yoksulluk sınırı 28 bin 476 lira yükseldi.

Açlık sınırı, şubatta 28 bin 75 lira olan asgari ücretin yaklaşık 5 bin 888 lira üzerine çıktı. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığı 20 bin lira olmasına rağmen açlık sınırının 14 bin lira altında kaldı. Yılbaşında yapılan ücret zamları ise, asgari ücretin yüzde 27 artırılmasına, kamu çalışanlarının maaşlarının yüzde 18,6 yükseltilmesine ve emekli aylıklarının yüzde 12,19 artırılmasına rağmen, yılın ilk iki ayında satın alma gücünün büyük kısmı eridi.

GIDA HARCAMALARI

Şubat ayında et, balık ve yumurta için gereken harcama 10 bin 167 liraya çıkarak önceki aya göre 173 lira, yıllık bazda ise 3 bin 329 lira arttı. Kuru bakliyat için harcama 678 liraya yükselirken, süt, yoğurt ve peynir harcaması 7 bin 291 liraya çıktı. Taze meyve harcaması 3 bin 31, taze sebze harcaması 4 bin 319 lira oldu. Ekmek, un ve makarna için 2 bin 747, pirinç ve bulgur için 1.654, yağ için 817 lira harcanması gerekti. Şeker, bal ve reçel harcaması 2 bin 491 lira olarak belirlendi, zeytin harcaması ise 766 lirada sabit kaldı.

YETİŞKİN VE ÇOCUK BAZLI AÇLIK SINIRI

Yetişkin erkek için 9 bin 916, yetişkin kadın için 7 bin 784, çocuk için 5 bin 652 ve genç için 10 bin 610 lira olarak hesaplandı.

GIDA DIŞI HARCAMALAR VE YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik ailenin gıda dışı harcamaları Şubat’ta 69 bin 854 liraya çıktı. Buna giyim ve ayakkabı (5 bin 924 lira), barınma (20 bin 103), ev eşyası (7 bin 509), sağlık (2 bin 947), ulaştırma (16 bin 75), bilgi ve iletişim (3 bin 4), eğlence ve kültür (1.980), eğitim (2 bin 667), tatil-otel (5 bin 293) ve sigorta/finansal hizmetler (4 bin 351) dahil oldu.

Tüm kalemlerin toplamı olan yoksulluk sınırı ise Şubat 2026 itibarıyla 103 bin 817 liraya yükseldi. Aylık artış 4 bin 843 lira, yılın ilk iki ayı için 8 bin 904 lira ve son bir yıllık dönemde 28 bin 476 lira oldu.