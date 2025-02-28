Türk-İş şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

Rapora göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin şubatta açlık sınırı 22 bin 131 TL'den 23 bin 323,86 TL’ye yükselirken yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL'den 75 bin 973,49 TL’ye yükseldi.

ŞUBATTA GIDA ENFLASYONU YÜZDE 5,39

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması Şubat'ta gıda enflasyonunu yüzde 5,39 olarak kaydedildi.

Veriler Şubat'ta gıda enflasyonunun yıllık olarak yüzde 43,47 olduğunu gösterdi.

Türk-İş, Şubat 2024’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, bir önceki aya göre 1.192 TL artarak 23.323 TL’ye ulaştı. Açlık sınırının, yılın henüz ikinci ayında asgari ücreti geçmesi, geçim krizinin derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklanan verilere göre, gıda harcaması ile kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 75.973 TL'ye yükseldi. Bu rakam, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gereken minimum miktarın 76 bin liraya yaklaştığını gösterdi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de hızla artmaya devam etti. Ocak ayında 28.756 TL olarak hesaplanan bu tutar, şubat itibarıyla 30.206 TL’ye yükseldi. Yeni yıl itibarıyla 17.002 TL’den 22.104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk ayında açlık sınırının altına düşmesi dikkat çekerken, şubat itibarıyla aradaki fark daha da açılarak 1.219 TL’ye çıktı.

Türk-İş'in verileri, yüksek enflasyonun etkilerini gözler önüne sererken, gıda, konut ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da zorladığını ortaya koydu. Açlık sınırının hızla yükselmesi, asgari ücretin geçim koşullarını karşılamakta yetersiz kaldığını bir kez daha gösterdi.