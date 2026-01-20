TÜİK yönetimi, ‘Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız’ diye soran Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmış, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu sözleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirip TÜİK’i haksız bulmuştu. Mahkeme, başvuru reddedildiği için 45 bin liralık dava masraflarının TÜİK tarafından ödenmesine hükmetti. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan da 45 bin lirayı tahsil etmek için TÜİK’e icra gönderdi.

HACİZ GELEBİLİR

Gündoğan, “Para ödenmezse başkanın koltuğuna ve makam aracına haciz koyacağız” dedi. Gündoğan, “TÜİK’in kamu hizmetinde fiilen kullanılmayan mallarını haczedebiliyoruz. Bu nedenle ödeme olmazsa başkanın makam aracına veya makam koltuğuna haciz koyabiliriz” bilgisini verdi.