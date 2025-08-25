Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’nda bulunan Roussiko adlı restoranda 22 Ağustos’ta yaşanan olay tepki çekti.

İddiaya göre, yemek yiyen dört Türk kadın, Acun Ilıcalı ve ailesine yer açılması için işletme sahibi tarafından masalarından kaldırıldı.

Kadınlar, siparişleri gelmeden çıkarıldıklarını, itiraz ettiklerinde hakarete uğradıklarını ve fotoğraf çekerken işletmecinin uygunsuz hareketler yaptığını öne sürdü. Ayrıca kendilerine “Kalkın, siz Çeşme’ye gidin” denildiğini ifade ettiler.

T24'de yer alan habere göre, D.Y. mekânda kendileri dışında bütün müşterilerin Yunan olduğunu, işletmecinin Türk oldukları için onları seçtiğini iddia ederken, "4 kadın olmamızın da payı olabilir" dedi.

D.Y. olay esnasında Acun Ilıcalı ve ailesine "Bu durum normal mi?" diye sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, söz konusu olayın onlar mekana tam giriş yaptıkları sırada yaşandığını, bir kargaşa yaşandığını gördüklerini ancak kadınların masadan kendileri geldiği için kaldırıldıklarını anlamadığını söyledi.

Ilıcalı, "Benim yüzümden böyle bir şey yaşanıldığını şimdi öğreniyorum. Ben restorandan 12 kişilik yer istemiştim. Yunanlılar beni tanır. Mekan sahibi beni tanıyınca yer olduğunu söyledi. Yer açmak için böyle bir şey yaptığını bilsem izin vermez müdahale ederdim. Kadınları uzaktan gördüm" dedi.

D.Y.'nin iddiasına göre mekandaki bir garson, mekan sahibinin "zengin müşterileri" geldiğinde bu şekilde davrandığını söyledi.

Mekan sahibi, kadınlar olay anında fotoğraf çekmeye başlayınca el hareketi yaparak poz verdi.