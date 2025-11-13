Survivor 2026, 'ünlüler-all star' formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışma programı için geri sayım sürerken, yarışacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, "Acun abi bu sene çok önem veriyor. Sürpriz isimler olacak" diyerek heyecanı artırmış ve bu sezon programın iddialı olduğunu vurgulamıştı.

"VOLEYBOL EFSANESİ İLE ANLAŞMA YAPTIK"

Acun Ilıcalı ise önceki akşam eşi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldığı 'Yan Yana' filminin galasında Survivor'a dair önemli bir açıklamada bulundu.

"Survivor seçmelerinden geliyorum" diyen Ilıcalı şöyle konuştu:

"Bu sene çok iddialıyız. Uzun zamandır All Star-Ünlüler formatında yapmıyorduk programı. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz."

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Serhan Onat da Survivor'a gidecek.