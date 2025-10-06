2026 yılında Ünlüler&All Star formatında yapılacak olan Survivor yarışmasının ilk ismi belli oldu.



Tv8 televizyonunun sahibi ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor 2026 Ünlüler&All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.." ifadelerini kullandı.



YILLAR SONRA YENİDEN ZİRVEYE ÇIKTI



İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasındaki sesi ve sıra dışı dans figürleriyle adından söz ettiren Bayhan, uzun yıllar süren bir sessizliğe bürünmüştü.



Ünlü şarkıcı, Tual'ın 'Tiryakinim' adlı şarkısına yaptığı yeniden seslendirme ile sosyal medya platformlarında yüz milyonun üzerinde görüntülenme elde ederken, yeniden Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri arasına girme başarısı gösterdi.



Popülerliğinin zirvesine ulaşan Bayhan, bu yıl ocak ayında başlaması beklenen 'Survivor' yarışmasında yer alarak hayranlarını şaşırttı.