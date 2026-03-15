Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programı Hitmakers’te iş ve özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ekonomik durumu hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''MADDİ SIKINTI ÇEKİYORUZ''

Sunucu Arem Özgüç'ün “Acun Ilıcalı battı mı?” sorusuna yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi:

''İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya'da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık. Her gün beni seyrediyorsunuz. Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de. Cash flow dediğimiz. Kriz olmuyor mu? Otel yandı hepimizin canı yandı. Bir ay reklam yayınlamadık. Deprem oldu. 4 ay yas tutmaktan televizyona bile bakmadık. Vatandaşlarımızı düşündük. Televizyon eğlence olduğu için reklam sektörü dalgalı gider.''

''BATMAMI İSTEYENLER VAR''

Ayrıca Ilıcalı, eleştiriler ve söylentilere de değindi:

“Acun Ilıcalı batsın diyen kesim yüzde 5-10’dur. Az değil. Acun’u sevenler bana aşk hikayesi yazmayacak. Belli kesim pusuda bekliyor.”