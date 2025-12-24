Hull City’nin 2024/25 sezonunda vergi öncesi 10,2 milyon sterlin zarar açıkladığı ve toplam borcun 41,7 milyon sterline yükseldiği yönündeki mali tablolar, taraftarlar arasında endişe yaratmıştı. Ilıcalı, bu rakamların ardından kulübün hedeflerinden geri adım atmayacağını ifade etti.

“Premier Lig’e çıkarsak beni izleyin”

Premier Lig hedefiyle ilgili iddialı mesajlar veren Ilıcalı, “Eğer Premier Lig’e yükselirsek beni izleyin. Taraftarlar ne kadar çılgın olduğumu biliyor ama o zaman gerçek çılgın adamı görecekler” sözleriyle dikkat çekti.

FFP uyarısı: Satış gündemde

Finansal Fair Play (FFP) kurallarına da değinen Ilıcalı, kulübün üç yıllık denge sınırına yaklaşması nedeniyle 1 Temmuz’dan önce bazı oyuncu satışlarının gündeme gelebileceğini söyledi. “Çok fazla satıştan bahsetmiyorum, birkaç hamle yeterli olabilir. Maaş giderlerimiz yüksek” dedi.

“Başarı istiyorsanız harcamak zorundasınız”

Hedeflere ulaşmak için yatırımın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Play-off hedefiniz varsa para harcamak zorundasınız. Bu çok basit” ifadelerini kullandı. Ilıcalı, yaklaşık 100 milyon sterlinlik harcamadan pişman olmadığını da belirtti.

“Borç bankaya değil, bana”

Kulübün borç yapısına açıklık getiren Ilıcalı, mevcut kredilerin bankalardan değil kendisinden kaynaklandığını söyledi. Ilıcalı “Bu kulübü seviyorum. Para harcamaktan mutluyum ama dengede kalmak zorundayız” dedi.

Maaş bütçesinde düşüş planı

Daha sürdürülebilir bir yapı için maaş giderlerinin 3–4 milyon sterlin azaltılmasını hedeflediklerini belirten Ilıcalı, bunun oyuncu satışlarıyla sağlanabileceğini ifade etti.

“Artık satılabilir oyuncularımız var”

Hull City’nin artık ciddi oyuncu varlıklarına sahip olduğunu dile getiren Ilıcalı, Charlie Hughes, Eliot Matazo, Muhammed Belloumi, Liam Millar, Darko Gyabi ve Ryan Giles gibi isimlere yatırım yaptıklarını hatırlattı.

Ilıcalı, “İki yıl önce satabileceğimiz çok az oyuncu vardı, şimdi seçeneklerimiz arttı” dedi.

“Kar etmek için almadım”

Kulübü satın alma amacının kâr olmadığını da vurgulayan Ilıcalı, “Eğer tek derdim kâr olsaydı bu kulübü asla almazdım. Buradayım çünkü bu takıma ve bu insanlara inanıyorum” ifadelerini kullandı.