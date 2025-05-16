Geçtiğimiz sezonu büyük zararlar ederek geçiren Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız verdi. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki İngiliz temsilcisi, listesine tanıdık bir ismi de ekledi: Emre Belözoğlu.

İngiltere yerel basınından Hull Daily Mail’in haberine göre; Acun Ilıcalı ve ekibi yeni teknik direktör tercihinde Championship deneyimi bulunan isimlere öncelik tanıyor ancak adaylar arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu’nun da yer alması dikkat çekti.

Belözoğlu’nun Acun Ilıcalı ile olan yakın ilişkisi, geçtiğimiz sezon averajla kümede kalan Hull City teknik direktörlük koltuğu için öne çıkmasında etkili bir faktör olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç teknik adam bu sezon 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.