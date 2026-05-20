İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi de direkt olarak etkileyen tarihi casusluk skandalında karar çıktı. Championship play-off yarı finalinde rakibi Middlesbrough'un antrenmanına casus gönderen ve finale kalan Southampton, inceleme sonucu diskalifiye edildi. Son kararda Middlesbrough ise finalde Ilıcalı'nın ekibinin yeni rakibi olarak duyuruldu.

"DİREKT ÇIKMAMIZ LAZIM"

Ancak Ilıcalı, iki takımın arasında yaşanan olayın sonucunda çıkan kararın kendilerinin aleyhinde olduğunu savunarak isyan etti. NOW Spor'a konuşan Ilıcalı, şunları söyledi:

"Southampton'ın yerine Middlesbrough'nun finale çıkarmasıyla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Bununla ilgili hukukçularımızla görüşüyoruz. Southampton hükmen mağlup sayılsa bir itirazımız olmaz ama sonuçta diskalifiye edildiler. Normal şartlarda, finalist diskalifiye olduysa bizim direkt olarak Premier Lig'e çıkmamız lazım. Şu an konuyu hukukçularımız inceliyor.

10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bugün oyuncular izinli, perşembe son ciddi idman var. 1 antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız."

KADER MAÇI CUMARTESİ

Hull City ve Middlesbrough arasında oynanacak ve Premier Lig'e çıkacak olan son takımı belirleyecek maç, 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, TV8'den canlı olarak yayınlanacak.