Geçen gün sahip olduğu TV8 kanalının halka arzı için SPK'ya başvuran medya patronu Acun Ilıcalı'nın bir kanal alımı için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın, Can Holding soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Show TV'yi satın almayı planladığı belirtildi.

İddialara göre Ilıcalı'nın bu kanalın yanı sıra Show Türk ve Show Max'i de satın almak için girişimlerde bulundu.

YÖNETİMİ TMSF'YE GEÇMİŞTİ

Show TV, bu yılın Mart ayında Ciner Grubu'nun Habertürk ve Bloomberg TV ile Can Holding'e sattığı medya organlarından biriydi.

Eylül ayında Can Holding'e kayyum atanmasıyla birlikte Show TV dahil tüm kanalların yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti.

2013 yılında da Mehmet Kemal Karamehmet'in patronu olduğu Çukurova Grubu'nun borçları nedeniyle TMSF, Show TV'ye el koymuş, kanal daha sonra Ciner Grubu'na satılmıştı.