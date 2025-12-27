Sezon başında kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe macerası sona yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında yer almayan İrfan Can Kahveci yol ayrımına geldi. Milli futbolcuya tanıdık bir isim talip oldu… Sarı-lacivertli kulübün eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, İrfan’ı sahibi olduğu Hull City’ye almak istiyor. Fenerbahçe’nin bu transferden 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği kaydedildi. Görüşmeler olumlu ilerliyor. İrfan Can Kahveci'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile mücadele etme arzusu nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmak istediği biliyor. Sarı lacivertlilerin planlamasında yer almayan milli yıldız, gelecek teklifleri değerlendirecek.

