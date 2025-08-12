1989-1993 yılları arasında evli kaldığı Seda Başbuğ'dan Banu adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturdu, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci eşinden 2016'da boşanıp, 2017'de Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Ilıcalı'nın bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

"HEP 3 GÜN KUTLAYALIM"

Ünlü televizyoncu önceki gün de 21 yaşına basan kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı. Kutlamadan karaleri Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf karelerinde Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı.