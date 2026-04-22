İngiltere Championship'in 44. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Leicester City ile 2-2 berabere kaldı. Hull City'nin gollerini 18'de Liam Millar ve 63'te Oli McBurnie atarken; Leicester City'nin sayıları 52'de Jordan James'ten (P) ve 54'te Luke Thomas'tan geldi.

300 MİLYON EURO TEHLİKEYE GİRDİ

Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Hull City, play-off hesaplarını da zora soktu. Ligin bitimine iki hafta kala Hull City, 70 puanla 7. sıraya yerleşerek play-off hattının dışında kaldı. Hal böyle olunca da Hull City'de, Premier Lig'e yükselecek ekiplere verilen 300 milyon euroluk bonus da zora girdi. Öte yandan Hull City ile berabere kalan Leicester City'nin ise bu sonucun ardından 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Acun Ilıcalı, 2022 yılının ocak ayında Hull City'yi yaklaşık 23 milyon euro karşılığında satın almıştı. O tarihten beri takım, ligi şu sıralarda sonuçlandırdı:

2021-22: 19. sıra

2022-23: 15. sıra

2023-24: 7. sıra (play-off'a en çok yaklaşılan sezon)

2024-25: 21. sıra

Championship'te ilk iki sırayı alan takım, doğrudan Premier Lig'e gidecek. Ligde 3,4,5 ve 6. sıralarda yer alan dört takım ise son Premier Lig biletini almak için kendi aralarında çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Yarı finalleri kazanan iki takım, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda tek maçlık final oynayacak ve kazanan ekip, Premier Lig'e yükselen 3. ve son takım olacak.

Gelecek hafta Charlton deplasmanına gidecek olan Hull City, son maçını sahasında Norwich City'ye karşı oynayacak.