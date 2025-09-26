Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi ekibi Maribor'da Radomir Djalovic dönemi sadece 15 gün sürdü.

Ekipa24'e göre Radomir Djalovic, antrenmanda yaşadığı şok edici olayın ardından Maribor'dan ayrılma kararı aldı.

KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Maribor'un iki yıldızı Omar Rekik ve Benjamin Tetteh, antrenmanda birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmak için araya giren Karadağlı teknik adam, yumrukların hedefi oldu.

Djalovic , bunu "büyük bir saygısızlık" olarak algıladı ve derhal istifa etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, Djalovic'ten önce de Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırmış, Türk teknik adam ayrılık sonrası yönetimi hedef alan ifadeler kullanmıştı.