Championship'in 28. haftasında Preston'a konuk olan Hull City, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Preston'ı 3-0 mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Bu sonuçla Hull City, bu galibiyetle dördüncü sıraya yükselerek ikinci Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City sahasında Swansea City'yi ağırlayacak. Bir maç eksiği bulunan Hull City, zirvenin de 11 puan gerisinde yer alıyor.

Teknik direktör Jakirovic önderliğinde son 8 maç, 6 galibiyet alarak ligde ilk 4'e giren Acun Ilıcalı'nın takımı, Premier Lig bileti getiren ilk 2 sıradan 3 puan uzakta.