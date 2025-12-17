TV8 ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı videoda üç kızı ile birlikte sohbet ettiği anlara yer verdi.



Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyonda olduğu aracın ön camına yerleştirilken çakar düzeneği ise sosyal medyada tepki topladı.

HANGİ VASIFLA ÇAKAR TAKIYOR?



Resmi görevi bulunan kişilere yönelik tahsis edilen çakılıarların Ilıcalı'nın kızının kullandığı araca nasıl yerleştirildiği bilinmezken, söz konusu görüntüler son yıllarda iş insanları arasında rutin bir uygulama haline gelen 'usulsüz çakar kullanımı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CEZASI 138 BİN 172 TL



Yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanununa göre uygunsuz şekilde çakarlı araç kullananlara 138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor.



Ayrıca ihlalin tekrarlanması haline para cezası 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.