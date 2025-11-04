Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak'ın ardından bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Mert Nobre de Survivor'a gidecek.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.. "