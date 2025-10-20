TV8'in sahibi ve medya dünyasının tanınan ismi Acun Ilıcalı'nın, Survivor programının eski yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızına verdiği destek, sosyal medyada büyük alkış topladı.

Geçirdiği kanserin ardından 15 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybeden Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızının üniversiteyi bitirene kadar tüm eğitim masraflarını üstlenen Ilıcalı'nın aynı zamanda aileye düzenli olarak maddi destek verdiği öğrenildi.



KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZ YAŞLARINI TUTAMAMIŞTI



Geçtiğimiz yılın ekim ayında Yalnızoğlu'nun cenaze törenine birçok ünlü isim katılmış, Yalnızoğlu'nun kızını gören oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise gözyaşlarını tutamamıştı.







