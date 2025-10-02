Slovenya Ligi temsilcisinde, göreve geldikten sadece 15 gün sonra istifa eden Radomir Djalovic’in yerine Boşnak çalıştırıcı Fedja Dudic getirildi.

YUMRUKLAŞMA İSTİFAYI GETİRDİ

Sloven basınında yer alan haberlere göre Djalovic, antrenmanda takım arkadaşları Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken oyuncularından yumruk yedi.

Olayın ardından 42 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.

'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Maribor kulübü, yeni teknik direktörünü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu:

“Ekim ayının ilk gününde yeni bir sayfa açıyoruz. Saraybosnalı 42 yaşındaki teknik direktör Fedja Dudic’in NK Maribor’un yeni teknik direktörü olarak atandığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.”