Acun Ilıcalı, Survivor’da Bayhan’a kayıt ekipmanı verilmesine tepki gösteren Yılmaz Morgül’den sosyal medya üzerinden özür diledi. Ünlü televizyoncu, Morgül’ün paylaşımına duyarsız kalmadığını belirterek, yarışmadaki eşitsizlik iddiasının kendisini de üzdüğünü ifade etti.

Ilıcalı açıklamasında, hem Yılmaz Morgül’e olan saygısını vurguladı hem de yaşanan durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

“Sevgili Yılmaz Morgül, bugün sosyal medya hesabından ‘Survivor’da şarkı sözü ve beste yapmak için sadece kalem ve defter istedim ama verilmedi. Bayhan’a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz’ şeklinde bir açıklama yapmış.

''SİTEMİNİ HAKLI BULUYORUM''

O zaman da üzülmüştüm ama şimdi daha çok üzüldüm. Beni de etiketlemiş. Sitemini haklı buluyorum ve sevgili Yılmaz’dan özür dilemeyi tercih ediyorum.

YILMAZ MORGÜL'E MESAJ

Yılmaz, seni gerçekten çok severim. Görüşemedik de. Mahcubum. Bu konuda ne desek haklısın. Çok değerlisin bizim için. Senin katıldığın sezon bizim için efsane bir sezondur. Seni bir All Star’da görmek isteriz. Yemin ederim haberim olmadı, duyunca üzüldüm.”

YILMAZ MORGÜL'DEN İTİRAFLAR

62 yaşındaki Yılmaz Morgül, Survivor’a katılış sürecini de açıklayarak magazin gündeminde yer aldı. Morgül, 2016 yılında Ünlüler takımında yarışmış ve yardım karşılığı katıldığını söylemişti:

“Acun Ilıcalı’ya demişler ki ‘Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor’a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikna edersin.’ Benim çalıştığım 25 hasta çocuk dernek ve vakfa bağış yaparsan götürürsün demişler. Başta 2 haftalığına anlaştım, reytingim yüksek olduğu için 3 ay kaldım. 72 kilo gittim 58’e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi Survivor’da olayım kimse karşımda duramaz. Adem’i seviyorum, kavga etmiyor. Benim gönlümdeki tek şampiyon Nagihan Karadere.”