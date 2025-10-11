Fenerbahçe eski yöneticilerinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu defa isim vererek çok sert bir açıklama yaptı.

Ilıcalı Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun ismini vererek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"‘Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı’ diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri tamamen yalandır.

Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir.

Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir.

Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır.

Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken iki kere düşünmesidir."

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalar yapan Sercan Hamzaoğlu, Acun Ilıcalı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı.

"Acun Ilıcalı ile Diego Carlos olayından sonra aramız açıldı. "Masadan kalktık. Carlos, Galatasaray ile görüşüyor. Bu haberi yalanlayalım" dedi. İki gün sonra, “Diego Carlos Fenerbahçe'de” haberini görünce aramız açıldı. Skriniar olayı ile birlikte ise tamamen bağlar koptu. Ali Koç, araya girdi ve sorunu çözmeye çalıştı ama ben “Yok” dedim!"

İkili daha önce de sosyal medyada tartışmışsa da sonradan buzları eritmişti.