Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, eşi Çağla Ilıcalı ile birlikte vizyona giren ‘Yan Yana’ filminin galasına katıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galada Survivor 2026 ile ilgili de ipuçları veren Ilıcalı, yeni sezonun Ünlüler–Gönüllüler formatında ekrana geleceğini açıkladı.

"O ŞİMDİ SÖYLEMESİN"

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, muhabirlerin Çağla Ilıcalı’ya yönelttiği soruya gelen yanıt oldu. Muhabir, “Siz neler söylemek istersiniz?” diye sorduğunda Acun Ilıcalı hızlıca araya girerek, “O şimdi söylemesin” dedi. Bu ani müdahale, kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada yorum yağmuruna yol açtı.

Gecenin diğer detaylarında ise çiftin samimi halleri ve kırmızı halıda verdiği pozlar dikkat çekti.