İngiltere Championship play-off mücadelesinde Hull City sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma nedeniyle TV8 yayın akışında düzenleme yapıldı.
SURVİVOR YAYIN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin maçı Türkiye saatiyle 22.00’de canlı yayınlanacak. Bu nedenle normalde 20.00–24.00 arasında yayınlanan Survivor programının saatinde değişikliğe gidildi.
MAÇA ÖZEL DÜZENLEME
Yeni düzenlemeye göre Survivor 20.00–22.00 arasında ekrana gelirken, maç yayını 22.00 itibariyle başlayacak.
Survivor yarışması cumartesi günü normal yayın akışına dönecek ve 20.00 - 00.15 saatleri arasında yayınlanacak.